Стало известно, почему Тимановская выставила свою медаль на аукцион

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин рассказал, почему легкоатлетка Кристина Тимановская решила выставить на аукцион свою медаль.

Серебряная медаль Европейских игр 2019 года Тимановской появилась на аукционе eBay. Стартовая цена награды — 365 тыс. рублей. В объявлении отмечается, что вырученные деньги будут направлены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который помогает оппозиционным спортсменам.

За день стоимость награды увеличилась в четыре раза - до $20 тыс.

«Тимановская сейчас присоединилась к достаточно многочисленной группе свободных спортсменов, это люди, которые подписали письмо против насилия и за честные выборы и попали под репрессии режима Лукашенко. Они вынуждены были покинуть страну и оказались в очень непростом положении. Им нужно продолжать карьеру, как-то жить и Кристина решила поддержать своих коллег, своих однодумцев и выставила свою медаль на аукцион», — сказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».

Ранее Опейкин заявил, что Тимановской нечего опасаться за свою жизнь, в отличие от других белорусских активистов.