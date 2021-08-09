Украинская судья раскритиковала Винер-Усманову за слова о позорном судействе на Играх

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная выразила недовольство оценкой работы коллег от главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

«Как же хорошо, что я не судила соревнования в Токио. Иначе я бы подала заявление в дисциплинарную комиссию после таких высказываний из-за унижения достоинства судей. Это же совершенно некорректно. Винер-Усмановой прекрасно известно, что на Олимпийских играх работают лучшие судьи», — написала Виноградная в Instagram, но позже удалила сообщение.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина не согласна с мнением Виноградовой о результатах индивидуального многоборья.