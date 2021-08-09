Авербух заявил, что Олимпиада стала инструментом политической борьбы

Серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух высказался об итогах летних Игр-2020 в Токио.

«Очень жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы. Наши сердца с каждым из спортсменов, с кем поступили несправедливо, с каждым, кто услышал в свой адрес «Вас здесь быть не должно!» Надеюсь, что Олимпийские игры не превратятся в Евровидение, где мы будем видеть судейство, в котором важнее из какой ты страны, а не какой ты спортсмен», — написал Авербух в Instagram.

Бывший фигурист отметил, что гордится российскими спортсменами, которые выступили на Играх в японской столице.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал судейский скандал по итогам результатов индивидуального многоборья в художественной гимнастике.