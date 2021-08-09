Владимир Соловьев предложил украинке Магучих переехать в Россию после травли на родине

Журналист Владимир Соловьев высказался о критике в адрес украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из-за фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене.

«На Украине сейчас может быть все что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России.

Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины вслед за публикацией известного нациста (украинского политического и общественного деятеля Сергея) Стерненко — это позор», — цитирует Соловьева URA.RU.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала критику в адрес украинской спортсменки.