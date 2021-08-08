Украинский призер Игр-2020: в фото Магучих с Ласицкене нет измены

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в Токио, украинский каратист Станислав Горуна прокомментировал травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.

После соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр — 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

«Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть.

Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое лишь на момент сводит вместе нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям.

В фото Магучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения», — написал каратист в Facebook.

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враги Украины — это те, кто травит Ярославу Магучих за фото с Марией Ласицкене.