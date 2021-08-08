Ягудин заявил, что теперь на ОИ появилась самая важная оценка — «за гражданство»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал судейский скандал по итогам результатов индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Сначала американские спортсмены говорят в адрес наших олимпийцев: «Вас здесь быть не должно», и им это сходит с рук. После сопернице Дины Авериной в борьбе за золотую медаль откровенно завысили оценку, несмотря на грубую ошибку. В итоге израильская спортсменка завоевала золото, обойдя нашу спортсменку на 0,15 балла. 25 лет наши гимнастки побеждали, и кто-то решил сломать наш триумф.

Теперь на Олимпийских играх помимо оценок за технику, сложность и т. д., появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных — «оценка за гражданство». У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский!» — написал фигурист в Instagram.

Также Ягудин добавил, что Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство продиктованное политическими аспектами

Напомним, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала антисудейством скандал в художественной гимнастике на Играх-2020.