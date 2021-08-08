Австралийцы о пьяном дебоше по пути с Олимпиады: это же не третья мировая

Австралийские регбисты прокомментировали жалобы по поводу пьяных выходок во время полета домой с Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Напомним, представители авиакомпании сразу по приземлении в Сиднее заявили, что спортсмены выпивали алкоголь на борту, что запрещено правилами авиакомпании, а также громко пели и кричали, мешая остальным пассажирам.

Нескольких спортсменов вырвало прямо на их местах, а также в туалете, что привело к его засорению и поломке. Сообщается, что австралийцы после отказа бортпроводников отдать им весь оставшийся в самолете алкоголь пытались его выкрасть.

«Какая разница, кого вырвало, это же не третья мировая война?», — прокомментировал ситуацию один из регбистов.

«Людям разрешено блевать, для этого и существуют пакеты для рвоты в самолетах… Если кого-то стошнило, то это явно не в первый раз. Кого это вообще волнует? Почему регби втягивают в грязь?» — цитирует другого игрока Fox Sports.

Сборная Австралии по футболу не смогла выйти из группы на ОИ-2020, заняв в ней 4-е место. Австралийские регбисты проиграли в четвертьфинале и в итоге заняли 7-е место.

Ранее сообщалось, что в Москве на Васильевском спуске прошел масштабный концерт в честь российских спортсменов, выступивших на Олимпийских играх — 2020 в Токио.