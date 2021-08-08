Тимановская объяснила смысл своего послания: «Я просто хотела бежать»

Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская в Instagram объяснила смысл высказывания «Я просто хотела бежать».

«На пресс-конференции у меня спросили, не означает ли это послание то, что я хотела от кого-то убежать. Нет.

Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это всегда было моей мечтой, и я верю, что она осуществится», — написала девушка.

Также белоруска добавила, что седьмого августа стартовал благотворительный Марафон Свободы, который запустил Фонд спортивной солидарности.

«10 дней участники марафона будут бежать в поддержку врачей, журналистов, артистов, студентов, рабочих, политзаключенных, наших мам и пап, бабушек и дедушек, друзей и соседей. Я пробегу символические 2334 метра в значимую дату — 9 августа — за Новую Беларусь. И я приглашаю вас поддержать эту важную инициативу и пробежать километры свободы вместе со мной!» — добавила Тимановская.

Ранее сообщалось, что муж Кристины Тимановской Арсений Зданевич получил гуманитарную визу и прибыл в Польшу.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач 2 августа сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Он также добавил, что Польша «сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».