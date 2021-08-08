Чемпионка Европы объяснила слова о «вырванной» у гимнастки Авериной победе

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева объяснила свои слова о том, что израильская спортсменка Линой Ашрам «вырвала победу» у россиянки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду», — написала в Instagram Утяшева.

После этого ей пришлось объяснить свою позицию. «У меня претензии не к гимнасткам, а к судьям! Я против того, чтобы за счет судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинства конкурента – это не по-спортивному», — написала гимнастка.

Напомним, Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении российской команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.