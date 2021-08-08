Салихова заявила, что Федун не просил ее удалять Telegram-канал

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что супруг не обращался к ней с просьбой удалить Telegram-канал.

«Решение удалить Telegram-канал принимала самостоятельно. Федун меня не просил», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее сообщалось, что объединение фанатов столичного «Спартака» Supporters Group на своей страничке в Instagram опубликовало заявление посвященное текущей ситуации в клубе.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.