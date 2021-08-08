Месси о своем уходе из «Барселоны»: я ухожу, но это не прощание

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси выступил с заявлением в социальных сетях.

«Мне бы хотелось уйти по-другому, хотя я полагаю, что прощание никогда не может быть чем-то приятным… Я хотел бы продолжать играть здесь, я сделал для этого все, и, в конце концов, этого не произошло.

У меня есть только слова благодарности всем тем, кто окружал меня в клубе столько лет. И для наших фанатов, которые отдали мне всю свою любовь, а я попытался ответить им тем же, отдавая всего себя в сине-гранатовой форме. Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже», — написал аргентинец в Instagram.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Лионель Месси заявил, что еще не подписал контракт с «ПСЖ».