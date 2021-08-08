Хаджи — об уходе Попова из «Спартака»: в таких условиях никто не захочет работать

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.

«Попов ушел и на его месте любой человек, уважающий себя, поступил бы также. В таких условиях работать никто не захочет. Он человек независимый, небедный, завоевал себе имя в футболе, становился чемпионом в «Спартаке». В той команде все футболисты с характером были.

Другой вопрос, какой властью обладаем Зарема? Если у нее есть достаточные полномочия, чтобы ругать и увольнять всех, кого захочет, то что тут поделаешь? Хозяин – барин», — сказал Хаджи «Газете.Ru».

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее Александр Хаджи высказался об участии Заремы Салиховой в делах «Спартака».