Чемпион Олимпиады-2020 подарил Губерниеву картину, нарисованную мамой

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сделал необычный подарок спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, сообщает «Матч ТВ».

«Это подарок Дмитрию Губерниеву от Марины Александровны, как вы ее называете. С большой любовью, с большими и прекрасными пожеланиями. Она очень ценит то, что вы постоянно к ней обращаетесь и поздравляете. И решила подарить Вам такой прекрасный подарок. Мама рисует. Она в душе художник. Не знаю, что изображено на картине. Мама рисует акварельными, а там немного другой формат рисовки», — прокомментировал подарок спортсмен.

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио.