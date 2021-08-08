Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился впечатлениями перед первым матчем в качестве наставника ростовчан с «Химками» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Эмоции как будто первый раз, есть определенное волнение. Эмоции положительные. Руководители четко и ясно приглашали и хотели, поэтому я быстро принял предложение. Задача — в первой ближайшей игре брать очки. И тогда сезон будет хорошим», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Семин оценил работу главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко.

«Учитель против ученика? Игоря Геннадиевича Черевченко сложно познать досконально, потому что он один из лучших тренеров в лиге, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я его знал наизусть, мне было бы легче», — сказал Семин.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Юрия Семина на пост тренера команды.