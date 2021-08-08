Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото... 18:19
Главный инфекционист США призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса 18:17
Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19 18:01
Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской... 17:58
Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка 17:54
Произведения Алексиевич и Солженицына убрали из школьной программы в Белоруссии 17:51
Стала известна личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина 17:43
Губерниев: вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты 17:41
Обаму засняли танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия 17:40
Очевидцы засняли, как смерч разрушил пляж в Новороссийске 17:31
Бесплатная ставка 1000 р.

Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера «Ростова»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился впечатлениями перед первым матчем в качестве наставника ростовчан с «Химками» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Эмоции как будто первый раз, есть определенное волнение. Эмоции положительные. Руководители четко и ясно приглашали и хотели, поэтому я быстро принял предложение. Задача — в первой ближайшей игре брать очки. И тогда сезон будет хорошим», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Семин оценил работу главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко.

«Учитель против ученика? Игоря Геннадиевича Черевченко сложно познать досконально, потому что он один из лучших тренеров в лиге, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я его знал наизусть, мне было бы легче», — сказал Семин.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал назначение Юрия Семина на пост тренера команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Пусть перестанут есть допинг»: в Израиле отреагировали на жалобы гимнасток России
В Японии посчитали постыдным «явное нежелание судей» отдать победу Дине Авериной
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
Очевидцы засняли, как смерч разрушил пляж в Новороссийске
В Госдуме напомнили Милонову о Конституции после его предложения стерилизовать геев
Вирусолог из Китая заявил, что коронавирус возник в США
В Азове женщина избила пенсионерку и скинула с лавочки
Новости и материалы
Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото с россиянкой
Главный инфекционист США призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса
Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской спортсменкой на Играх
Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка
Произведения Алексиевич и Солженицына убрали из школьной программы в Белоруссии
Стала известна личность российского туриста, погибшего в пещере Веревкина
Губерниев: вернем флаг и гимн — и тогда держитесь конкуренты
Обаму засняли танцующим без маски на вечеринке в честь своего 60-летия
«Олимпиаду держит за горло Америка»: в Японии возмутились судейством на Играх
Кравчук рассказал, чем Зеленский отличается от предшественников
NI назвал пять признаков краха однополярного мира во главе с США
Французская гандболистка: я говорила партнершам, что россиянки не отыграются
Аномальная жара до 35-37°С надвигается на регионы ЦФО
Власти Якутии опровергли сообщение о вырубке лесов из-за пожаров
Haaretz: Россия не может смириться с поражением, положившим конец ее господству в гимнастике
Жители Сахалина пытаются спасти выброшенного на отмель кита
Брат Меган Маркл заявил, что его сестра «разрушит» жизнь принца Гарри
Все новости
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
Ушел, но обещал вернуться. Месси в слезах попрощался с «Барселоной»
Месси расплакался на последней пресс-конференции в родном клубе
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
Ямада отдал приказ. Стало известно, когда Япония начала готовиться к войне с СССР
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом
Багги от Morgan: деревянный каркас и технологии из 1930-х
Morgan выпустил раллийный автомобиль — с турбомотором BMW и каркасом из ясеня
Автобус перевернулся в Турции, погибли 15 человек
Среди пострадавших и погибших при аварии с автобусом в Турции нет россиян
Киберврачи не нужны: россияне выступили против искусственного интеллекта в клиниках
44% россиян не готовы доверить искусственному интеллекту лечение людей
Гнилые овощи и хлеб с плесенью. Чем могли кормить детей в поезде Мурманск — Адлер
В вагоне-ресторане, в котором ужинали отравившиеся дети, нашли просроченные продукты
Аномальная жара на юге, теплые ночи в Москве. Какая погода ждет россиян в августе
Синоптики пообещали аномальную жару в некоторых регионах России
В России предложили собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Таксистов и пользователей каршеринга хотят идентифицировать по биометрическим данным
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях