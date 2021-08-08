«Олимпиаду держит за горло Америка»: в Японии возмутились судейством на Играх

Японские читатели портала Yahoo News Japan разочаровались решением судей лишить золотой медали представительницу России Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

По мнению большинства пользователей, оценки вызывают сомнение.

«Все спортсменки готовились к Олимпийским играм, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» — написала yuk.

Читатели сошлись во мнении, что олимпийское движение все больше политизируется.

«Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого события, как Олимпиада, это постыдное явление», — отметил u8b.

«Да все здесь просто. Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США. Разве это не хитро придумано — дать победить израильтянке?!»— выразил мнение monchan.

Напомним, что Дина Аверина набрала в сумме четырех видов 107,650 балла. Линой Ашрам получила 107,800 балла, выронив в последнем выступлении ленту.

Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100), уступив менее балла белорусской гимнастке Алине Горносько.

Олимпийский комитет сформировал запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио и направил его руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье Линой Ашрам высказалась о работе арбитров в финальный день состязаний.