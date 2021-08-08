Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему решила закрыть свой Telegram-канал.

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», — приводит слова жены владельца красно-белых «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что объединение фанатов столичного «Спартака» Supporters Group на своей страничке в Instagram опубликовало заявление, посвященное текущей ситуации в клубе.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.