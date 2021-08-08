Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач обозначил сроки выписки отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер 13:26
Названа скрытая угроза дельта-штамма коронавируса 13:21
Страны бывшего СССР по общему числу медалей Игр-2020 обошли США 13:15
Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на наложенный запрет 13:13
Тамбовчанин выстрелил в лоб из винтовки своей теще 13:06
В Приморье молния убила мужчину во время ловли медуз 12:58
Гимнастка Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры 12:55
В Новой Москве бывший военный проник в часть и спилил трубы отопления 12:55
44% россиян не готовы доверить ИИ лечение людей 12:52
Тренер сборной России по гандболу назвал серебро Игр неплохим результатом 12:47
Бесплатная ставка 1000 р.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Carl Recine/Action Images via Reuters

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси не смог сдержать слез во время пресс-конференции, посвященной его уходу из клуба.

Аргентинский форвард вышел к журналистам, и перед тем, как начать свою речь, снял маску и протер глаза.

Напомним, что до этого «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Гнилые овощи и хлеб с плесенью. Чем могли кормить детей в поезде Мурманск — Адлер
В вагоне-ресторане, в котором ужинали отравившиеся дети, нашли просроченные продукты
«Черный месяц» для американских акций: стоит ли закупаться перед осенью
Эксперты рассказали, как поведет себя фондовый рынок США в августе
Автобус перевернулся в Турции, погибли 15 человек
Среди пострадавших и погибших при аварии с автобусом в Турции нет россиян
В Совфеде считают, что рабочую неделю надо сокращать, а не увеличивать
Названа скрытая угроза дельта-штамма коронавируса
Россия заняла пятую строчку в медальном зачете летних Игр
Литовские пограничники сообщили о выстрелах на белорусской стороне границы
Новости и материалы
Врач обозначил сроки выписки отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер
Страны бывшего СССР по общему числу медалей Игр-2020 обошли США
Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на наложенный запрет
Тамбовчанин выстрелил в лоб из винтовки своей теще
В Приморье молния убила мужчину во время ловли медуз
Гимнастка Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры
В Новой Москве бывший военный проник в часть и спилил трубы отопления
44% россиян не готовы доверить ИИ лечение людей
Тренер сборной России по гандболу назвал серебро Игр неплохим результатом
Названы наиболее популярные за рубежом российские товары
Актер «Игры престолов» рассказал о борьбе с алкоголизмом и мыслях о суициде
Вяхирева объявила о приостановке спортивной карьеры
Пьяный водитель насмерть сбил ребенка в Волгоградской области
В Великобритании женщина устроила заплыв с гробом
Кардиолог рассказала, как выявить постковидный синдром
Гандболистка Кузнецова решила уйти из сборной после проигрыша в финале Игр
Лишенный прав Элджей на БТР прокатился по Нижнему Новгороду
Гандболистка Седойкина: на финал нам не хватило сил
Все новости
Багги от Morgan: деревянный каркас и технологии из 1930-х
Morgan выпустил раллийный автомобиль — с турбомотором BMW и каркасом из ясеня
Серебро в гимнастике и гандболе, поражения в велотреке: последний день Игр. LIVE
Россия проиграла и второе золото в художественной гимнастике. ОНЛАЙН
Киберврачи не нужны: россияне выступили против искусственного интеллекта в клиниках
44% россиян не готовы доверить искусственному интеллекту лечение людей
Аномальная жара на юге, теплые ночи в Москве. Какая погода ждет россиян в августе
Синоптики пообещали аномальную жару в некоторых регионах России
В России предложили собирать биометрию у водителей такси и каршеринга
Таксистов и пользователей каршеринга хотят идентифицировать по биометрическим данным
Месть за Москву: 80 лет первым бомбардировкам Берлина
Как Советский Союз начал бомбить Берлин
«Были проблемы»: Рогозин назвал причину включения двигателей «Науки»
В «Роскосмосе» считают, что предсказать поведение системы МКС сложно
США продолжают бомбить Афганистан, несмотря на вывод войск
Бомбардировщики B-52 ВВС США нанесли авиаудары по талибам* в Афганистане
«Главный вызов для Украины — война с Россией»
Глава СНБО Данилов заявил о желании Москвы уничтожить Киев
Около 200 детей вместо летних лагерей попали на карантин
У отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей выявлен норовирус нового типа
«Лукашенко ввел нас в зависимость от России». Главное из интервью Тихановской
Тихановская призвала избавить Белоруссию от зависимости от России
Засада для «Охотника». Какие проблемы ждут российский боевой беспилотник-невидимку
Сергей Шойгу в Новосибирске провел совещание по тяжелому беспилотному летательному аппарату С-70
Русалка из Кремля: чемпионка Пацкевич оказалась сотрудницей администрации президента
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях