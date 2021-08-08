Месси заявил, что еще не подписал контракт с «ПСЖ»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, заявил, что пока еще не подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец заявил, что после объявления о прекращении трудовых отношений с «Барселоной» получил много звонков, однако на данный момент еще официально не обозначил место продолжения своей игровой карьеры.

Напомним, что до этого «Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси расплакался на своей прощальной пресс-конференции.