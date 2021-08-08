Месси: мы с «Барселоной» сделали все, но остаться я не сумел

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на своей пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, рассказал о ходе переговоров о новом контракте с сине-гранатовыми.

«Я снизил зарплату на 50%, а ни о чем большем меня не просили. Слухи о том, что после этого меня якобы попросили снизить зарплату еще на 30% — ложь. Такого не было, это неправда.

Мы с клубом сделали все, но остаться я не сумел. Я всегда был честен с болельщиками. Самое важное для меня — дать людям, с которыми я рос, возможность узнать правду», — заявил южноамериканец.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси еще не подписал контракт с «ПСЖ».