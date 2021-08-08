Утяшева восхитилась гимнасткой Ашрам, обыгравшей сестер Авериных на Играх

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировала итоги соревнований в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

По ее словам, в самый ответственный момент 22-летняя израильтянка Линой Ашрам продемонстрировала умение собраться и выложиться на все 100%, принеся тем самым первое золото для своей страны в этом виде программы.

Также Утяшева заявила, что ей очень обидно за занявшую вторую строчку в итоговом протоколе Дину Аверину, которая, по ее мнению, не допустила ни одной грубой ошибки в ходе финальных соревнований.

Дина Аверина набрала в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

Ранее сообщалось, что Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры.