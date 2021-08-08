Сборная России лишилась шансов обогнать Британию в медальном зачете Игр

Национальная олимпийская команда России лишилась шансов обогнать Великобританию в медальном зачете Игр в Токио.

Российские спортсменки в последний день Олимпиады сохранили шансы на золотую медаль лишь в гандболе. В случае успеха в финальном матче против Франции в активе нашей сборной будет 21 награда высшей пробы, в то время как у идущих на четвертом месте британцев уже есть 22 золотые награды.

Победителем медального зачета стали американцы (39-40-33), второе место занимает Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Ирина Винер-Усманова раскритиковала работу судей на олимпийском турнире в Токио.