Глава Федерации гандбола России упрекнул судей финала Игр в низкой квалификации

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.

Встреча прошла на арене «Ееги парк» при пустых трибунах и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Боролись до конца, но судьба повернулась к нам немножко боком. Все против нас: штанги, отрывы. Но к девочкам претензий нет, они молодцы, такой сборной можно только гордиться. К тренерам тоже вопросов не имею.

Ну и добавлю, что в наши ворота сегодня было десять пенальти против двух. Вот делайте выводы, хорошее судейство или нет. Думаю, что у арбитров просто очень низкая квалификация, они с самого начала стали «исполнять». Но на это мы не пеняем», — сказал Шишкарев.

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.