Трефилов объяснил поражение женской гандбольной сборной детскими ошибками

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал итоги финала женского олимпийского турнира, в котором россиянки уступили команде Франции.

Встреча прошла на арене «Ееги парк» при пустых трибунах и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Количество потерь увеличилось на порядок, французы — обученная команда. Детские ошибки были, отсюда проблемы. Игра совсем другая по сравнению с групповым этапом. Вяхирева устала, но и другие тоже не сыграли. Не могу сказать, что Седойкина плохо сыграла», — цитирует Трефилова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев упрекнул судей финала Игр в низкой квалификации.