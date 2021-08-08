Трефилов ответил на вопрос о возможном возвращении на пост тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался на тему потенциального возвращения в стан национальной команды.

«Люди скажут, мол, верните Трефилова? Ха-ха, кончайте давить, мужики. Не на то место нажимаете.

Я хотел бы, чтобы популярность гандбола возрастала, но мы сжимаемся и сжимаемся», — цитирует Трефилова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции — 36:19.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев упрекнул судей финала Игр в низкой квалификации.