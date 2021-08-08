Актриса Рубцова поддержала гимнасток Авериных

Актриса Валентина Рубцова высказалась о скандальном судействе во время индивидуального многоборья в художественной гимнастике.

«Такого чудовищного предвзятого судейства и вселенской несправедливости мы не видели давно! Наши девочки — блистательные, великие спортсменки Дина и Арина — заслуживают только самых высших наград. И для нас вы первые независимо от мнения судей», — написала Рубцова в Instagram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший фигурист Евгений Плющенко поддержал сестер Дину и Арину Авериных после судейского скандала на Олимпиаде.