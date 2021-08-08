Карпин признался, что не разговаривал с Черчесовым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что он не общался со Станиславом Черчесовым, которого он сменил на посту тренера национальной команды, передает «Чемпионат.com».

«С Черчесовым общения не было, со Слуцким было. Поговорили, обсудили. Общение со Слуцким прошло хорошо. Кто будет из «Рубина»? Узнаете, может, никого не будет. Когда нужно будет объявить состав, тогда и объявим», — сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее Карпин признался, что его беспокоит игра «Спартака».

«То, что сегодня показывает «Спартак», настораживает, беспокоит в контексте сборной. Про то, что происходит в «Спартаке», вопрос не ко мне, а, наверное, к руководству клуба», — сказал специалист.