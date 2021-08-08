На Украине раскритиковали легкоатлетку Магучих за фото с Ласицкене

Украинский активист Сергей Стерненко раскритиковал легкоатлетку Ярославу Магучих за совместное фото с россиянкой Мариной Ласицкене.

«Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Путина», — написал Стерненко в Telegram.

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию.