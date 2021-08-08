Карпин признался, что его беспокоит игра «Спартака»

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от поражения московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода», передает «Чемпионат.com».

Напомним, «Спартак» уступил со счетом 1:2.

«То, что сегодня показывает «Спартак», настораживает, беспокоит в контексте сборной. Про то, что происходит в «Спартаке», вопрос не ко мне, а, наверное, к руководству клуба», — сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, когда он решил уйти из «Ростова».