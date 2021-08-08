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Карпин рассказал, когда он решил уйти из «Ростова»

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда он решил уйти из «Ростова», передает Sport24.

«Уйти из «Ростова» было моим решением. Оно сложилось после первой игры. Тогда мы начали разговаривать. Просили ли меня остаться? Никто никого ни о чем не просил. Мы обсудили, подумали, решили. Если есть какая-то мысль, нужно подумать, переспать с ней, обсудить и дальше принимать решение», — сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее наставник сборной России о футболу Валерий Карпин высказался о возможной встрече с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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