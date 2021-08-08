Тренер «Бреста» рассказал об эрекции от мысли о переходе Месси в «ПСЖ»

Главный тренер французского «Бреста» Мишель Тер-Закарян поделился мнением о возможном переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ», передает Goal.

«Говорят, что чемпионат Франции отстой, но будет очень круто, если мы сможет заманить игрока такого калибра. Это будет выдающееся достижение. Не буду скрывать, у меня эрекция от одной этой мысли», — сказал Тер-Закарян.

«Барселона» официально объявила, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может использовать Эйфелеву башню для презентации Месси.