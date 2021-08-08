Наставник сборной России Карпин назвал игроков «Спартака», с которыми он провел беседу

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что он поговорил с тремя игроками московского «Спартака» после игры Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:2), передает «Чемпионат.com».

«Мне была нужна эта встреча с игроками. Буду встречаться со всеми, кто был на Евро. Я не буду говорить вам, о чем мы говорили. Это наши внутренние разговоры. Говорили с Зобниным, Джикией и Бакаевым. Обсуждали все по чуть-чуть», — сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее Валерий Карпин попрощался с «Ростовом».