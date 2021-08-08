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Олимпиада 2020

Симоньян — о судьях по художественной гимнастике на ОИ: космические твари

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о судействе в индивидуальных соревнованиях в художественной гимнастике на Олимпиаде.

«Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. Израильская гимнастка, уронившая предмет, будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал», — написала Симоньян в Telegram.

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее украинская гимнастка Влада Никольченко, которая пропустила летние Олимпийские игры — 2020 из-за последствий перенесенного коронавируса, обратилась к Дине и Арине Авериным после индивидуального многоборья.

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Олимпиада 2020
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