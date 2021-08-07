Дина Аверина объяснила судейские оценки фразой «мы всем надоели»

Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина объяснила судейские оценки в финале индивидуального многоборья по спортивной гимнастике на Играх-2020.

«Устали, потому что мы всегда выигрываем. Не знаю, почему еще такое судейство», — цитирует Аверину РИА «Новости».

Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие специалисты выразили несогласие с поставленными оценками.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее московский ЦСКА обратился к сестрам Авериным после скандала на Олимпиаде.