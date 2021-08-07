Российские волейболисты проиграли в финале Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в финале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.

Встреча, прошедшая в японской столице на «Ариаке Арене», завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для России серебряная медаль волейболистов стала 69-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай (38-31-18).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию предпоследнего дня соревнований.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты выиграли у французов третий сет в финале Олимпиады.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Финал

Франция — Россия — 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)