«Спартак» хочет провести матч на Красной площади

Московский «Спартак» хочет сыграть в 2022 году матч на Красной площади, передает ТАСС.

«Возможность такого мероприятия действительно рассматривается. Понятно, матч на Красной площади — своего рода кульминация 100-летия. Но впереди еще очень много организационной работы», — сказал пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. Москвичи 12 раз становились чемпионами СССР. Кроме того, клуб десять раз выигрывал чемпионат России, что является рекордом.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на конфликт между Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором команды Дмитрием Поповым.