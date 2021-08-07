Червиченко назвал мерзостью конфликт между Салиховой и Поповым

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на конфликт между Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором команды Дмитрием Поповым, передает Metaratings.ru.

«У меня ощущение мерзости от такого недостойного поведения людей, причастных к «Спартаку». Перепалка с женщиной путем демонстрации скринов — это ниже канализации. Свою правоту надо доказывать однозначно не так. То, что делает Попов, не заслуживает никакого уважения», — заявил Червиченко.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее блогер Василий Уткин предложил провести дебаты на своем канале между супругой владельца московского «Спартака» Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором столичного клуба Дмитрием Поповым.