Уткин предложил Салиховой и Попову дебаты на своем канале

Известный журналист и блогер Василий Уткин предложил провести дебаты на своем канале между супругой владельца московского «Спартака» Заремой Салиховой и бывшим спортивным директором столичного клуба Дмитрием Поповым.

«Друзья. Дмитрий Попов, Зарема Салихова – предлагаю вам свой канал для дискуссии и себя в качестве модератора. Прямой эфир. Все, что можно будет считать доходом, перечислим на благотворительность. Например, фонду «Выход», который помогает аутистам. Я от себя перечислю фонду «Выход» 400 тысяч, если такой эфир состоится», – написал журналист в Telegram-канале.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Попов создал собственный Telegram-канал. В нем он начал выкладывать переписку с Салиховой, в которой опровергались некоторые заявления Заремы.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о конфликте Заремы Салиховой и Дмитрия Попова.