Президент «Барселоны» — об уходе Месси: клуб выше игроков, тренеров, директоров

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции, посвященной Лионелю Месси, рассказал о причинах ухода аргентинца из клуба.

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси... Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко. Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных.

Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с ФФП. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров», – цитирует Лапорта Гиема Балаге в Twitter.

Напомним, каталонский клуб официально объявил, что новый контракт с Месси не будет заключен. Представители «Барсы» утверждают, что причиной невозможного подписания звездного нападающего является потолок зарплат в Ла Лиге.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что аргентинский форвард Лионель Месси останется в «Барселоне».