Слуцкий пошутил про футболки «Рубина» с отклеившимися буквами и номерами

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над ситуацией с футболками, на которых стали отклеиваться буквы и номера во время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против польского «Ракува» (0:0).

«У вас такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь, а у вас чистый», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Ответная встреча между «Рубином» и «Ракувом» пройдет 12 августа на «Ак Барс Арене» в Казани.

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:0

Ранее авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что «Рубин» играет с номерами, как в дивизионе пьяниц Паб Лиги.