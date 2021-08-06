Тимановская рассказала, как отреагировала японская полиция на ее просьбу о помощи

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская на своей пресс-конференции в Варшаве рассказала, в какой манере отреагировали японская полиция и японские власти, когда она обратилась за помощью.

«По прибытии в аэропорт я заранее использовала Google-переводчик и перевела на японский язык, что мне нужна помощь. Сотрудники полиции не сразу поняли, что я хочу, потом подошел человек с олимпийской аккредитацией, я показала ему свой телефон с этими словами, и он помог мне. Еще подошел человек из нашего олимпийского комитета, спросил, что я делаю — я объяснила, что что-то потеряла в олимпийской деревне. Он сказал: что ты там могла потерять?

Потом аккредитованный человек сказал полицейским, что что-то здесь не так. Меня отвели в сторону, окружили полицейскими, взяли мои вещи и старались делать так, чтобы я не находилась рядом с человеком из нашего олимпийского комитета, который меня сопровождал. Когда информация появилась в новостях, они отвели меня в отдельное помещение и сделали так, чтобы я находилась в максимальной безопасности», — сказала легкоатлетка.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и боится возвращения в страну.