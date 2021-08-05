На форме «Рубина» отклеились буквы и цифры в матче Лиги конференций

В первом тайме матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между казанским «Рубином» и польским «Ракувом» футболки российского клуба стали приходить в негодность. У них начали отклеиваться буквы на спине.

На второй тайм часть игроков казанцев вышла в футболках с нарисованными маркером номерами, некоторые были без фамилий.

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру не разрешил им выступать в таком виде, после чего россиянам пришлось менять форму. По этой причине матч возобновился значительно позже положенного.

Техническим спонсором клуба является немецкая компания Jako.

Матч закончился нулевой ничьей. Ответная встреча между «Рубином» и «Ракувом» пройдет 12 августа на «Ак Барс Арене» в Казани.

Лига конференций УЕФА — ежегодного соревнования футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Рубин» (Россия) — «Ракув» (Польша) — 0:0

Ранее сообщалось, что «Сочи» сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.