Червиченко: для людей, которые поменяли пол или еще не определились, нужны специальные Игры

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио легкоатлеток Беатрис Масилинги и Кристин Мбома из Намибии.

«Что касается выступления на Играх так называемых гермафродитов — легкоатлеток Кристин Мбомы и Беатрис Масилинги из Намибии — я все время говорил, что это конченый идиотизм. Это разрушает спорт, убивает у людей желание совершенствоваться и становиться профессиональным спортсменом.

Поймите, завтра таких нестандартных может быть много. Ну и куда мы придем? Сначала они заставили женщин штанги поднимать… Это полный идиотизм. Теперь разрешают это делать мужикам, которые называют себя женщинами.

Фонтанирует идиотизм. Западная цивилизация, на которую мы раньше молились и смотрели как на эталон, сошла с ума. Говорю не про основную массу, а про ту, которая находится наверху и принимает решения. Они очень сильно поражены в голову каким-то вирусом. Мне кажется, это даже опаснее ковида, потому что его хотя бы можно вылечить, а то, чем больны эти полудурки — нет», — приводит слова Червиченко «Чемпионат.com».

Также бывший президент красно-белых предложил для нестандартных людей, которые либо поменяли пол, либо до сих пор не определились, организовать специальную Олимпиаду.

«Есть же паралимпийцы, которые превозмогли боль и увечья — они молодцы! Им можно и нужно аплодировать. Наверное, для вот этих нестандартных, у которых либо голова поехала, либо от рождения непонятно, мальчик это или девочка, надо сделать специальные Игры. И давайте на радужных ленточках вручать медали — они будут счастливы», — сказал Червиченко.

Бегуньи из Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги были отстранены от дистанции 400 м в Токио-2020 и из-за повышенного уровня тестостерона.

У 18-летних спортсменок обнаружены аномалии в развитии – их природный уровень тестостерона куда выше нормы. По правилам World Athletics, такие спортсменки не могут выступать на дистанциях от 400 до 1500 м, если не будут занижать тестостерон медикаментами.