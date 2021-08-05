Украинская легкоатлетка призналась, что ей стыдно за свою страну

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала систему подготовки спортсменов на родине.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии.

Фемке — очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая, тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает.

Но я сама ищу себе средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла, которые мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место», — цитирует Рыжикову «Обозреватель».

Спортсменка заняла пятое место в финале забега на 400 метров с барьерами на летних Играх в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация начала формирование списка свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.