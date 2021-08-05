Ласицкене вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене вышла в финал летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 1,95 метра в квалификационных соревнованиях, которые прошли 5 августа на Олимпийском стадионе в японской столице.

Финал Игр-2020 в прыжках в высоту у женщин состоится 7 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвал Ласицкене.