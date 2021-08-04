В Госдуме отреагировали на ошибку диктора во время награждения российских синхронисток

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отреагировал на ошибку диктора во время награждения российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной, передает Sport24.

Напомним, диктор перепутал российских и украинских спортсменок.

«Нездоровый инцидент. Вроде досадная мелочь — хи-хи, ха-ха, но с другой стороны — серьезный казус организаторов. Пытаются нас то ли вывести из равновесия, то ли уколоть, но наших красавиц ничего не может остановить, они сокрушают все. Такая ошибка диктора говорит о том, что наши народы связаны родственными и дружественными узами», — сказал Свищев.

Также Свищев считает, что ошибка была допущена случайно, но данная случайность похожа на историческую закономерность.

Ранее российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов. Россиянки набрали 195,9079 балла. Китайские синхронистки показали результат 192,4499 балла. Бронзовых наград удостоились украинки — 189,4620 балла.