МИД Польши: Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что в целях безопасности подробности перемещения белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской не разглашаются. Ранее МИД Австрии подтвердил, что Тимановская направляется в Вену.

«Госпожа Кристина Тимановская находится под опекой польской дипломатической службы. Как мы неоднократно указывали, в целях безопасности мы не даем подробностей о маршруте перелета», - написал Пшидач в Twitter.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.