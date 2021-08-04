Игроки «Ростова» приехали домой к Карпину и устроили церемонию прощания

Игроки «Ростова» приехали к дому главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ушел из ростовского клуба, так как считает, что не сможет совмещать посты. Футболисты зажгли файеры около дома Карпина, а затем подарили своему экс-наставнику торт с его изображением.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза. #СпасибоГеоргич», — написано в описании поста в Instagram «Ростова».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.