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Украинский журналист: Шевченко говорил по-русски, это кое-кому очень не нравилось

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Reuters

Украинский журналист Артем Франков назвал причины ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. По словам журналиста, Шевченко был не готов противостоять политическому напору Украины. По его мнению, действующий президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко помешал национальной команде нормально подготовиться к чемпионату Европы — 2020.

«Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ — Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма. Шевченко — русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает на Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит.

Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!

А что творили эти политические деятели из федерации? Просто вбивали клин между игроками! Мол, почему он не говорит на украинском?! Так что ситуация, конечно, была сложная», – приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Шевченко не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта. Сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила англичанам (0:4).

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскритиковал экс-наставника национальной команды по футболу Андрея Шевченко.

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