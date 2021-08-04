Шубенков о своей травме: больной скорее мертв, чем жив

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с Олимпийских игр — 2020 в Токио из-за травмы, оценил свое состояние.

Спортсмен не вышел на квалификационный забег на дистанции 110 метров с барьерами, который прошел 3 августа.

«Больной скорее мертв, чем жив. Что почувствовал, когда узнал о травме? Ничего хорошего, это отстой. Разочарование — самое главное, что почувствовал. Все остальное — это мелочи», — сказал спортсмен на видео в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков решил взять паузу в карьере.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.