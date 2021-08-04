В Японии случилось землетрясение, толчки которого ощущались в столице Игр-2020

У побережья префектуры Ибараки на глубине 30-40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера, сообщает «СЭ».

В Токио, где проходят Олимпийские игры — 2020, чувствовались небольшие толчки между 05.30 и 06.00 утра по местному времени. Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В столице Японии обстановка спокойная.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины первый раз в своей истории не завоевала ни одной золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в спортивной гимнастике.